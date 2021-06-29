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حبس رجل الأعمال حسن راتب بتهمة الاتجار والمساعدة في التنقيب عن الآثار 

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حبس رجل الأعمال حسن راتب بتهمة الاتجار والمساعدة في التنقيب عن الآثار  حبس رجل الأعمال حسن راتب بتهمة الاتجار والمساعدة في التنقيب عن الآثار 

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أمرت جهات التحقيق، الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له بالاتجار والمساعدة على عمليات التنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع البرلمانى السابق علاء حسانين وآخرين بمنطقة القديمة.

حضر حسن راتب إلى مقر جهات التحقيق فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وسط حراسة أمنية كبيرة وعدد من المحامين.

وبدأت جهات التحقيق استجواب شقيق علاء حسانين فى الاتهامات المنسوبة له فى قضية التنقيب عن الآثار.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على النائب السابق علاء حسانين وآخرين بتهمة التنقيب وحيازة آثار بلغت 200 قطعة أثرية بقصد الاتجار الذي أكد أنها ليست أثرية.

المصرى اليوم

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