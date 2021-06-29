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توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله

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توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله

المدينة نيوز :-  القت الاجهزة الامنية اليوم الاثنين القبض على شخصين " رجل وامرأة " قاما بقتل طفل يبلغ من العمر سبعة اعوام " طفلهما بالتبني " .

وبين مصدر : انه تموتحويلهما للمدعي العام الذي قرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد.

وفي التفاصيل وفق مصدر أمني : 

أوضحت مديرية الأمن العام الناطق عن حادثة مقتل طفل في السابعة من العمر بعد إسعافه إلى المستشفى الأحد.

وبين الناطق الإعلامي باسم المديرية أنه تبين تعرض الطفل للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني، مؤكدا إلقاء القبض عليهما وتحويلهما للمدعي العام الذي قرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد.

وأضاف أن جرى عن طريق إدارة حماية الأسرة والأحداث إرسال ثلاثة أطفال أشقاء للطفل المتوفى (وجميعهم من جنسية أجنبية ومتبنين) إلى المستشفى وفحصهم وتبين أن أحدهم كذلك قد تعرض للضرب وتم تقديم العلاج اللازم.

ولفت إلى فتح ملف دراسة اجتماعية للأطفال الثلاثة والاحتفاظ بهم بإحدى دور الرعاية لحمايتهم والحفاظ عليهم وضمان عدم تعرضهم للأذى مستقبلا.

 

جي بي سي نيوز

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