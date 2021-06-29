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«المشاط»: نتعاون مع لإقامة محطة كهرباء باليمن

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«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن «المشاط»: نتعاون مع لإقامة محطة كهرباء باليمن

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كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، عن وجود مشاورات مصرية سعودية للقيام بجهود تنموية مشتركة وبناء للقدرات ودعم المؤسسات في اليمن.

وقالت «المشاط» خلال اللقاء الذي جرى ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الـ27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، مساء الإثنين، إنه «ننسق بالفعل لاقامة محطة كهرباء ومشاريع أخرى في هذا البلد العربى الذي عانى كثيرًا»، مشيرة إلى أن «هناك حوارًا مع الاشقاء في ليبيا لبحث ما يمكن عمله هناك، وكل ذلك في إطار العمل العربي، من ناحية، والاستفادة من التمويل الدولى المقدم من شركاء التنمية الدوليين من ناحية أخرى».

وأكدت الوزيرة أن «أكثر القطاعات المصرية التي استفادت خلال السنوات االماضية من التمويل التنموى الدولى كانت الاثار والبنية التحتية والاسكان الاجتماعى والنقل وادارة المخلفات ومشاريع الصرف الصحى واعادة تدوير مياه الصرف»، مشيرة إلى أن «هذا التمويل ساهم في تعظيم فرص المراة وتحقيق المساواة وتطوير قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والزراعة».

المصرى اليوم

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