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بالصور.. شاهد تصميمات الميادين الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة

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نشرت الصفحة الرسمية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نماذج تصميميه للشكل الميادين الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتميزت تلك التصميمات بالحداثة والمعاصرة لتتلاءم مع فكرة العاصمة والتى تخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

وتقام المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، وتضم ثماني احياْ سكنية تستوعب 2.5 مليون نسمة إلى جانب منطقة اعمال مركزية والحي الحكومي ومجلس النواب وعدد من المدارس والجامعات المصرية والدولية، فضلا عن المدينة الرياضية ومدينة المعرفة ومدينة الثقافة والفنون والنهر الأخضر الذي يخترق قلب العاصمة بطول 11 كيلومتر من الحدائق المفتوحة والمطاعم والمنتزهات.

وحظيت الصور بتعليقات عدد من المتابعين حيث أشاد بعضهم بجمال التصميمات، فيما فضل أخرون استنباط تصميمات من التاريخ المصري خاصة الفرعوني، أو تكون الميادين الرئيسية متحفا يضم تصميمات من مختلف الحضارات لاسيما أن هي مهد الحضارات

المصرى اليوم

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