أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

اللبنانية: عمليات التهريب إلى تسيء للعلاقات بين البلدين

Print
الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين اللبنانية: عمليات التهريب إلى تسيء للعلاقات بين البلدين

جي بي سي نيوز :- استنكرت مسؤولة رفيعة المستوى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأحد، عمليات التهريب من لبنان إلى المملكة العربية .

وفي بيان لها أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع، وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، عن "استنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عمليات لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان، وآخرها محاولة تهريب حوالي 14 مليون قرص مخدر من الكبتاغون مخفية داخل شحنة ألواح حديدية".

وأشارت المسؤولة إلى أن "جهودا كبيرة تبذل من قبل الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت موضبة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية أخيرا".

وأضافت أن " اللبنانية تعمل أيضا على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافئ".

وأكدت المسؤولة أن "التهريب يشكل خطرا على المجتمع ومن شأنه الإساءة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين"، مشيرة إلى أن "التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد علق وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف، على ضبط الأجهزة السعودية المعنية، يوم السبت، كمية من المخدرات مهربة إلى أراضي المملكة من لبنان، قائلا: "نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجرامية التي تتطور أساليبها، بل وأنواع السموم التي تروجها.. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحد من مخاطرها".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى