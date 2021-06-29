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انخفاض طفيف .. في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021

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انخفاض طفيف .. سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021 انخفاض طفيف .. في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات الثلاثاء 29 يونيو 2021، انخفاض طفيف وسجل عيار 24 في الامارات سعر 209.25 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

209.25 درهم

$56.97

سعر الذهب عيار 22

191.82 درهم

$52.22

اسعار الذهب عيار 21

183.10 درهم

$49.85

اسعار الذهب عيار 18

156.94 درهم

$42.73

سعر الذهب عيار 14

122.06 درهم

$33.23

سعر الذهب عيار 12

104.63 درهم

$28.49

اسعار أوقية الذهب

6،508 درهم

$1،772

اسعار جنيه الذهب

1،465 درهم

$398.81

اسعار كيلو الذهب

209،253 درهم

$56،971

المصرى اليوم

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