أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021

Print
عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021 عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في عمان مستهل التعاملات الثلاثاء 29 يونيو 2021، انخفاض ملحوظ وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 21.90 ريال عمانى.

وسجل الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 12.78 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

21.91 ريال

$56.97

سعر الذهب عيار 22

20.08 ريال

$52.22

اسعار الذهب عيار 21

19.17 ريال

$49.85

اسعار الذهب عيار 18

16.43 ريال

$42.73

سعر الذهب عيار 14

12.78 ريال

$33.23

سعر الذهب عيار 12

10.95 ريال

$28.49

اسعار أوقية الذهب

681.32 ريال

$1،772

اسعار جنيه الذهب

153.35 ريال

$398.81

اسعار كيلو الذهب

21،907 ريال

$56،971

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

28 يونيو

22.04

19.28

16.53

12.86

11.02

27 يونيو

22.07

19.31

16.55

12.87

11.03

26 يونيو

22.07

19.31

16.55

12.87

11.03

25 يونيو

22.03

19.27

16.52

12.85

11.01

24 يونيو

22.00

19.25

16.50

12.83

11.00

23 يونيو

22.03

19.27

16.52

12.85

11.01

22 يونيو

22.06

19.30

16.54

12.87

11.03

21 يونيو

22.10

19.34

16.58

12.89

11.05

20 يونيو

21.85

19.12

16.39

12.74

10.92

19 يونيو

21.85

19.12

16.39

12.74

10.92

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

عيار 24 يستقر عند هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الأحد 11 يوليو 2021

عيار 24 يستقر عند هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الأحد 11 يوليو 2021

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021