برج «طوخ المائل».. يضم ٣ طوابق مخالفة والمنشات الآيلة للسقوط تفحصه

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أحال مجلس مدينة طوخ ملف البرج الذي حرر مواطن محضر بانه مائل على منزله ويسبب خطورة عليه وأسرته إلى لجنة المنشات الإيلة للسقوط لأصدار تقرير اليوم بشانه.

أوضح رئيس مجلس مدينة طوخ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، ن العقار محل الشكوي مقام من بدروم وأرضي بالاضافة إلى ١٣ طابق علوي وصادر له ترخيص رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥م وترخيص رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٧م بإنشاء بدروم وأرضي وعشرة أدوار متكررة وغرف خدمات .

وأضاف أن الأدوار من الحادي عشر العلوي إلى غرف الخدمات بالرابع عشر العلوي بالمخالفة ومحرر لها إجراءات ومقدم عنه تصالح وفي انتظار رأي اللجنة الفنية .

أضاف انه تم عرض الموضوع على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لأعمال شؤونها بصورة عاجلة وبعد صدور قرار اللجنة سيتم عمل الاجراءات المناسبة بالاضافة إلى انه تم مخاطبة مركز الشرطة لفرض حراسة لحين الحصول على الترخيص اللازم .

كان طبيب اسنان حرر محضر ضد صاحب برج مكون من 13 طابق بطوخ لتصدع منزله وميل البرج على منزله وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء فخر العربي مدير امن القليوبية اخطارا بورد بلاغا من العميد تامر موسي مامور مركز طوخ بتضرر طبيب اسنان من تصدع منزله بسبب ميل برج مكون من 13 دور مقام حديثا مما تسبب في تضرر منزله وظهور تشققات داخله

واوضح الطبيب المتضرر ان البرج المكون من 15طابق بحساب الطابق الارضي والبدروم واللذان تم بنائها على اساس البرج هناك فارق واضح حوالي ٤٠ سنتيمتر بين البرج ومنزله وأنه ارسل اكثر من شكوي اثناء اقامة الاعمال الانشائية للبرج منذ ٣ سنوات ولكن لم تلقي الادارة الهندسية بطوخ لها اهتماما إلا ان مال البرج على منزله وتضرر اكثر واصبحت حياته مهددة هو واسرته .

وطالب الطبيب محافظ القليوبية بتشكيل لجنة محايدة من المحافظة لفحص البرج ومنزله واعداد تقرير بشكل عاجل حيث حرر محضرين في النيابة ومركز الشرطة بالواقعة .