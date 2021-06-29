البحرين تستضيف مؤتمرا افتراضيا عالميا للأزياء وتمكين المرأة

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المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

تستعد مملكة البحرين، لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمرها العالمي للمرأة والأزياء في الفضاء الافتراضي، بمشاركة شخصيات نسائية ملهمة من مختلف دول العالم من المتحدثات في شؤون المرأة ومصممات الأزياء والصحفيات والمدونات وشرائح نسوية متعددة، وذلك في الفترة 1 إلى 8 من يوليو 2021، حيث يجتذب المعرض نساء ومهتمات من مختلف دول العالم، إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال وقادة شركات ودبلوماسيين وداعمين للمرأة من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ميدبوينت لتنظيم الفعاليات الجهة المنظمة لهذا المؤتمر العالمي : بإن نجاحات سلسلة المعارض التي نظمتها الشركة على مدى العقد الأخير شجعتنا على الاستمرار في تنظيم هذا المعرض للعام الثاني على التوالي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البشرية نتيجة جائحة كوفيد 19، منوهة إلى أن المؤتمر والمعرض الافتراضيين يشكلان بديلا ناجحا في ظل توسع المشاركين والمهتمين بهذا المعرض عاما بعد عام، حتى أضحى أحد أهم مؤتمرات تمكين المرأة ومعارض الأزياء في الشرق الأوسط.

وأكدت الشيخة نورة أن الدعم والرعاية التي تقدمها مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لصناعة المعارض والمؤتمرات أحد محفزات الشركة الاساسية للاستمرار في تنظيم المؤتمرات والمعارضة المعززة لمكانة مملكة البحرين كبلد رائد ومتميز في تقديم مختلف الخدمات.

ونوهت الشيخة نورة إلى أن النسخة الافتراضية الجديدة من المؤتمر مزدحمة بالأنشطة المهمة والثرية، إذ تستمر لمدة 8 أيام، وتتيح لمصممين ومصممات من مختلف أنحاء العالم عرض مجموعاتهم الفريدة وآخر ابتكاراتها في عالم الأزياء، مما يتيح لهم جميعا تقديم ابداعاتهم إلى عدد واسع من الجمهور العالمي المهتم بصناعة الأزياء.

وأشارت إلى أن المؤتمر يضم متحدثات من السيدات الأوائل ورائدات الأعمال، ليقدمن حصيلة من قصص لنجاحات ملهمة إلى جانب مشاركة خبراء في قضايا القيادة وتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بقضايا المرأة ودعم المرأة وتنمية مهاراتها وقدراتها ومساعدة المصممين للوصول إلى أقصى عدد من الجماهير إلى جانب مساعدة الجمهور على متابعة أحدث الابتكارات في مجال التصميم، مع وجود مشاركين من مختلف دول الخليج والدول العربية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وفي مقدمتهم إيطاليا والبرتغال وعدد من الدول الآسيوية كالهند وأفغانسان والنيبال.

وذكرت بأن التسجيل في فعاليات المؤتمر والمعرض الافتراضي متاح للجميع عبر الصفحة الالكترونية للشركة http://medpoint-design.com/web/ أو الاتصال بالرقم الساخن للمؤتمر 39332647 الذي سيبث عبر تطبيقي الزووم واليوتيوب داعية الجمهور للاستفادة من هذا الحدث لما يتيحه من منصة تسلط الضوء على موضوعات تتصل بتنمية المرأة وتهدف إلى تحفيزها على تطوير قدراتها ومهاراتها من خلال مجموعة من الخبراء والمتحدثين الدوليين ذوي السمعة الطيبة.