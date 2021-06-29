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"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية

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دعت المعلنة أسماؤهم إلى الحضور لإجراء المقابلات الشخصية وإحضار المستندات

أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات على مختلف الوظائف الهندسية والإدارية والقانونية المطروحة في تاريخ 6 يونيو 2021، عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتضمنة (43) وظيفة.

ودعت الأمانة المرشحين والمرشحات المعلنة أسماؤهم، إلى الحضور لمقر أمانة منطقة الرياض لإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة أصل وصورة الهوية الوطنية، وأصل وصورة وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وتقديم معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، إضافة إلى السيرة الذاتية مدونًا فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني.

وأشارت الأمانة إلى أن من لم يحضر أو تحضر لتسليم الوثائق وحضور المقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد خلال الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف، كما أكدت أنها قد دعت أكثر مَن متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

رابط الخبر:

https://www.alriyadh.gov.sa/ar/muncads/Pages/Ad79.aspx

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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