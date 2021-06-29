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الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية

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الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية
تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة

الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، (26) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (16) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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