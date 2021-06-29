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بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

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بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو بعد تغلبه على كرواتيا.. منتخب اليد يواجه إسبانيا وديًا استعدادًا لأولمبياد طوكيو

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يواجه اليوم الثلاثاء، الوطني لكرة اليد نظيره الإسباني، في إطار المباراة الودية بين الفريقين في معسكر إسبانيا استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على منتخب كرواتيا أمس الأثنين، في أول مباراة ودية استعدادًا لدورة الأعاب الأولمبية.

وانتهت المباراة بنتيجة (31-28).

واصطحب جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب، 20 لاعبًا في صفوف الفريق خلال معسكر إسبانيا، وهم:

حراسة المرمى: محمد عصام الطيار، كريم هنداوي، محمد علي

الجناح الأيمن: محمد سند، أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر، خابد يحيى، محسن رمضان

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن صفا، عمر الوكيل بكار

الظهير الأيسر: يحيى الدرع، حسن وليد قداح، علي زين

الدائرة: إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام نوار، أحمد عادل

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد دودو، أحمد خيري، سيف الدرع

ويذكر أن المنتخب الوطني شارك في بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي أقيمت في في شهر يناير الماضي، وأحرز المركز السابع بعد مباراة ملحمية مع منتخب الدنمارك حامل اللقب.

المصرى اليوم

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