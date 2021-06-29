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«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا»

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«سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا» «سبورات ذكية» موصلة بالإنترنت داخل قاعات التدريس بـ«صيدلة المنيا»

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أعلن الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد كلية الصيدلة جامعة المنيا، تركيب السبورات داخل قاعات الكلية المختلفة. وقال الدكتور مصطفى فؤاد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن هذه السبورات الذكية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف مواكبة التعليم الإلكتروني وتطوراته والتعليم الحديث وإفادة العملية التعليمية، بحيث يستفيد الطلاب من جميع الإمكانات المتاحة، موضحا أنه سوف يتم ربط هذه السبورات بالإنترنت والشرح من خلالها داخل القاعات التدريسية مع بداية العام الدراسي الجديد، بعد أن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إستخدامها .

يذكر أنه جاءت عملية التركيب تحت إشراف الأستاذ محمد إمام أمين الكلية، حيث قال إن الشاشات عبارة عن اثنين مقاس 65 بوصة والآخرتان مقاس 75 بوصة، وتم تركيب شاشة داخل قاعة الإنترنت والتي يتم التدريس بها، فيما تم تركيب شاشة أخرى بقاعة أخرى لخدمة طلاب الصيدلة الإكلينيكية، فيما تم وضع شاشة بقاعة التدريس الموجودة بالمبني الشرقي للكلية، ووضعت الأخيرة داخل قاعة «السيمنار» لتخدم طلاب الدراسات العليا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة.

المصرى اليوم

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