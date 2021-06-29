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أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان

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أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان
للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار "كورونا"

أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان

كثّفت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة جزر فرسان- جولاتها الرقابية اليوم، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأسواق النفع العام والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار المستجد.

وأكدت الأمانة أن جميع البلديات التابعة لها تنفذ أعمالها الرقابية على مدار الساعة.

وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت والمحلات المخالفة، والتأكيد على جميع مرتادي المحلات والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامات، وقياس درجة الحرارة.

أمانة منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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