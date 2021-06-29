تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة بنطاق المحافظة حتي الآن.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تنظيم فرق طبية تقوم بتقديم الخدمة الطبية للسيدات، من خلال الزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة بالمناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لافتا إلى أن الفرق الطيبة بالمبادرة قدمت العديد من الخدمات الطبية بمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، منها إجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، وذلك منذ إنطلاق فاعليات المبادرة.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي على جميع السيدات بمدن وقري المحافظة من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من ١٨: ٢٥ عام، ومن ٢٥: ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام» ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات».

وأوضح أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مؤكدا أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.