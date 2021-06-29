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وكيل «تموين الإسكندرية» يقود حملات مفاجئة على مخابز وبدالي العامرية (صور)

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قاد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الاسكندرية، حملة تموينية على المخابز البلدية بمناطق زاوية عبدالقادر والسفن اب والكابلات والعامرية، اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى والمفتشين أحمد حسن وأحمد على.

وتم خلال الحملة، التفتيش على مخابز إدارة العامرية بمناطق زاوية عبدالقادر والسفن اب والكابلات والعامرية، أسفرت عن تحرير مخالفات للمخابز المخالفة حيث تم رصد مخالفات انتاج خبز بلدى ناقص الوزن ومخالفات عدم وجود لوحة بيانات لبعض المخابز وبيانها كالتالى، تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش لأحد المخابز، ومحضر توقف أحد المخابز عن العمل بدون إذن مسبق من التموين.

كما قام بالمرور والتفتيش على بعض البقالين التموينيين بتلك المناطق والتأكد من توافر السلع التموينية وخاصة السلع الأساسية وصرفها للمواطنين والتفتيش على صلاحيات السلع الغذائية وقوائم إعلان السلع التموينية .

وخلال الجولة تفقد «سعدالله»، مكتب تموين العامرية لمتابعة أعمال المكتب ومتابعة تسليم البطاقات التموينية الجديدة والحديث مع المواطنين واستطلاع آرائهم في الخدمات التي يقدمها المكتب ومدى سرعة الأداء في تقديم الخدمة ومدة استخراج البطاقات لاول مرة وبدل فاقد وبدل التالف حيث أبدى المواطنين برضاهم على سرعة الاستخراج والتسلم للبطاقات التموينية.

كما تم المرور على مستودع دقيق العامرية ومتابعة أعماله وعمل جشن أوزان شكاير الدقيق والتأكد من الأوزان القانونية .

وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)
وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات مفاجئة على مخابز وبقالى العامرية (صور)

المصرى اليوم

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