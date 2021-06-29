الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصري الألماني لتنقية وتحلية المياه

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أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، إطلاق مشروع التميز المصرى الألمانى في تنقية وتحلية المياه بتمويل من هيئة التعاون الأكاديمي الالمانى، لمدة أربع سنوات بالتعاون مع جامعة Duisburg-Essen University وجامعة الفيوم وشركة ايفو سمارت.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنشاء دبلومة مهنية عملية في تقنيات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى وايضا تقنيات تحلية المياه باستخدام الاغشية الرقيقة وذلك لتأهيل الخريجين لسوق العمل في هذا المجال الهام، وعمل دورات تدريبية عملية مكثفة ومعتمدة تغطي أهم التطبيقات الصناعية المستخدمة حاليا في تنقية وتحلية المياه.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إجراء مشاريع تطوير ونقل التكنولوجيا مع الشركات والجامعات الألمانية بهدف تصنيع بعض الأجزاء المهمة المستخدمة في تنقية وتحلية المياه بخاصة الأغشية الرقيقة، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع الاول للمشروع قام اساتذة من الجامعة المصرية اليابانية والشركاء من الجامعات والشركات الألمانية بتقديم عروض تفصيلة عن الاهتمامات البحثية والصناعية المختلفة في مجالات تنقية وتحلية المياه وايضا معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة.

بدوره، قال الدكتور أحمد سعد خليل، مدير المشروع والأستاذ المشارك بقسم هندسة وعلوم المواد بالجامعة المصرية اليابانية ان هذا المشروع يساهم بقوة في تأهيل كوادر مصرية شابة للعمل في مجالات تنقية وتحلية المياه.

وايضا:«يعمل فريق عمل المشروع على البدء في عمل شراكات مع شركات ألمانية لنقل التكنولوجيا في مجال تطوير وتصنيع الاغشية الرقيقة المستخدمة في تنقية وتحلية المياه».

الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصرى الالمانى لتنقية وتحلية مياه الصرف الصحى والصناعى (صور)

الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصرى الالمانى لتنقية وتحلية مياه الصرف الصحى والصناعى (صور)