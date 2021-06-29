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دورة عن الإسعافات الأولية في أسوان بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

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دورة عن الإسعافات الأولية في أسوان بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني دورة عن الإسعافات الأولية في أسوان بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

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نظمت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان دورة تدريبية للإسعافات الأولية بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية برئاسة الدكتورهشام عبد السلام وذلك بحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد نجدي مدير الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية فرع اسوان .

وأعلن الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن بدء دورة مبادئ الاسعافات الاولية بالتعاون مع مبادرة معا ضد الكورونا باسوان ومؤسسة كلنا ايد واحدة للتنمية وذلك من خلال عقد دورة تدريبية علي مدار يومين لمتطوعي العمل الخدمي والمحتمعي ضد المستجد والتدريب علي أدوات الاسعافات الاولية وذلك في ظل مشاركة الجامعتين ودعمهما لمؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي لما له أهميه واثر بالغ في تضافر الجهود للتصدي لمواجهة انتشار فيرس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وخاصة لمرضي العزل المنزلي.

واضاف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، انه بعد الانتهاء من أعمال وفعاليات الدورة التدريبية قامت مبادرة معا ضد الكورونا بأسوان مع مؤسسة كلنا إيد واحدة للتنمية بتقديم درع شكر وتقدير لما قدمته جامعة أسوان والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني ، من تعاون ودعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وتعزيز الانتماء في ظل الأزمات .

المصرى اليوم

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