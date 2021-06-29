حبس المتهمين بسرقة 16 ألف «كانيولا» ومستلزمات طبية بمستشفى نجع حمادي ١٥ يوما

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قرر قاض المعارضات بمحكمة الاستئناف بنجع حمادي حبس المتهمين في سرقة مستلزمات طبية بمستشفى نجع حمادي العام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، تلقى اخطارا، من مركز شرطة نجع حمادي، بقيام مسؤولين بمستشفى نجع حمادي العام، بالإبلاغ عن سرقة 16 ألف “كانيولا” و400 “لفافة بلاستر” وقرابة 300 جهاز محاليل، وقرابة 1000 سرنجة من داخل مخازن مستشفى نجع حمادي العام.

وكشف الدكتور على نور الدين تمام، مدير عام مستشفى نجع حمادي العام، ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي أن الصيدلانية المسئولة عن مخازن المستشفى، اكتشفت العجز داخل المخازن، لافتاً إلى أنه تم على الفور تحرير المحضر اللازم بواقعة اختفاء وسرقة المستلزمات من داخل المخازن.

وأضاف مدير المستشفى أنه تم اتهام فردي أمن بالسرقة، واتهمت الصيدلانية شركة الأمن بالتقاعس، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها مع المشتبه بهم لكشف المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «محمد. ا» و«طه.ح» فردي أمن بالمستشفى، لاتهامهما بسرقة مستلزمات المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي قررت حبس المتهمين ٤ ايام على ذمة التحقيقات ثم عرضه على قاض المعارضات فقرر حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.