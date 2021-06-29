5 نجوم قادرين على حسم موقعة ألمانيا وإنجلترا في ثمن نهائي «يورو 2020»

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تنتظر جماهير الكرة الأوروبية خاصة، والعالمية بشكل عام، قمة القمم بين ألمانيا وإنجلترا، وذلك في المباراة التي ستقام بين المنتخبين مساء الثلاثاء على أرضية ملعب ويمبلي، في إطار مُنافسات ثمن نهائي يورو 2020

فاز المنتخب المُلقب بالأسود الثلاثة على ألمانيا مرة واحدة فقط في آخر خمس مواجهات. نتيجة لذلك، يعتقد لاعب خط وسط بايرن ميونيخ السابق ستيفان إيفنبرج أن إنجلترا ستكون "الخصم الأسهل" للمانشافت في البطولة حتى الآن.

ومن الواضح جدًا أن الإنجليز يكافحون من أجل تسجيل الأهداف أمام المُنافسين في المباريات الماضية، بينما على الجانب الآخر يُعاني المنتخب الألماني في الجانب الدفاعي بشكل لا يصدق في بعض الأحيان. مع عدم تمتع أي من المنتخبين بميزة كبيرة على الآخر في الوقت الحالي، فإن المباراة المُرتقبة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.

دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يجب الانتباه إليهم لأنهم قد يصنعون فرقًا كبيرًا في مباراة الثلاثاء.

5- هاري كين (إنجلترا)

قدم قائد إنجلترا هاري كين موسمًا رائعًا في موسم 2020-2021 مع ناديه توتنهام، حيث سجل 23 هدفًا في 35 مباراة وفاز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، فقد كافح في يورو 2020 ولم يُسجل أي هدف أو يصنع تمريرة حاسمة حتى الآن.

أداؤه المُخيب في المنافسة يعني أن هناك شكوكًا حول ما إذا كان كين سيبدأ في مواجهة ألمانيا أم لا.

ومع ذلك، حتى مع كل الضغوط المتصاعدة ضده، يظل المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا واثقًا من نفسه قائلًا:

"أنا في مكان جيد. مع حلول يوم الثلاثاء، أنا في أفضل حالة الآن، ربما لم أحقق أفضل مستوياتي في الدور الأول. الشيء الأكثر أهمية هو أنني هادئ، والفريق هادئ قبل المباراة الكبيرة ضد ألمانيا".

لعب كين ضد ألمانيا مرة واحدة فقط خلال مباراة دولية ودية في مارس 2016 ، حيث سجل هدفًا. على الرغم من أن مهاجم توتنهام لا يتمتع بأفضل فتراته أمام المرمى في الوقت الحالي، إلا أن الألمان سيكونون حذرون منه بالتأكيد.

4- كاي هافرتز (ألمانيا)

بصفته هداف ألمانيا في يورو 2020، سيكون كاي هافرتز لاعبًا يجب الانتباه إليه في المباراة الثلاثاء ضد إنجلترا.

بعد أن بدأ أساسيًا في جميع مباريات منتخب بلاده حتى الآن، من الواضح أن هافرتز لاعب حاسم مع المانشافت لو ومن المرجح أن يحافظ على مركزه في التشكيلة الأساسية يوم الثلاثاء. كان للمهاجم البالغ من العمر 22 عامًا دورًا أساسيًا في فوز منتخب بلاده على البرتغال 4-2 في مرحلة المجموعات، واستطاع أيضًا تسجيل هدف التعادل أمام المجر.

بالنظر إلى أن لاعب الوسط المهاجم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هافرتز هو وجه مألوف لمعظم اللاعبين الإنجليز. سيعرف الكثيرون في المنتخب الإنجليزي ما يمكن أن يفعله لاعب خط وسط تشيلسي.

وقال هافرتز في حديث لوسائل الإعلام قبيل المباراة المُرتقبة:

"أعتقد أنها مباراتي الأولى ضد إنجلترا. لا أعتقد أنه يُمكن للجماهير مناداتي باللاعب الذي أزعج إنجلترا حتى الآن. آمل أن أكون ذلك اللاعب عقب تلك المباراة.

3- رحيم سترلينج (إنجلترا

مع عدم تسجيل كين هدفاً لمنتخب إنجلترا، أثبت رحيم سترلينج أنه اللاعب الذي يمكنه إحداث فرق في بطولة أوروبا 2020. ويأمل جاريث ساوثجيت أن يفعل ذلك مرة أخرى ضد ألمانيا.

وجد منتخب الأسود الثلاثة صعوبة في تسجيل أهداف في مرمى المُنافسين، حيث سجل هدفين فقط في ثلاث مباريات. نجم مانشستر سيتي هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدفًا لفريق ساوثجيت.

ويتمتع سترلينج بسرعة خارقة، حيث وصلت السرعة القصوى للاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى 33.1 كم / ساعة وهو حاليًا أحد أسرع 10 لاعبين في المسابقة. كما سجل المهاجم 14 هدفًا وقدم ستة تمريرات حاسمة في آخر 19 مباراة لعبها مع إنجلترا.

ليس هناك شك في أن سترلينج قد يكون المنقذ عندما يواجه فريقه ألمانيا في ملعب ويمبلي.

2- ليون جوريتزكا (ألمانيا)

غاب ليون جوريتزكا عن المباراة الافتتاحية لألمانيا ضد فرنسا بسبب تمزق في الألياف العضلية. عاد إلى الفريق منذ ذلك الحين ولعب 49 دقيقة ضد البرتغال والمجر.

والأهم من ذلك أن لاعب وسط بايرن ميونيخ سجل هدف التعادل ضد المجر في الدقيقة 84. تسبب الهدف في صعود ألمانيا إلى دور الـ16 من يورو 2020.

وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، يمكن منح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أول مُشاركة أساسية له في البطولة. ومن المُقرر أن يحل محل إيلكاي جوندوجان. هناك آمال كبيرة في أن تؤدي عودة جوريتزكا إلى تشكيلة المانشافت إلى زيادة فرص ألمانيا في تجاوز الأسود الثلاثة.

1- هاري ماجواير (إنجلترا)

من المتوقع أن يبدأ هاري ماجواير اللقاء أمام ألمانيا، سبب ثقة مدربه ساوثجيت بإمكانياته. يبدو أنه تعافى بشكل كافٍ من إصابة في الكاحل تعرض لها في نهاية موسم 2020-21 مع ناديه مانشستر يونايتد.

تألق ماجواير ضد جمهورية التشيك باستعادة ستة كرات في 90 دقيقة. كما أنه قدم تمريرات أكثر في الثلث الأخير من أي لاعب في إنجلترا خلال المباراة

كانت مباراته الوحيدة ضد ألمانيا "ودية" في عام 2017. لعب ماجواير 90 دقيقة كاملة حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. وفقًا لمدرب ألمانيا السابق يورجن كلينسمان، فإن الجميع يخافون من ماجواير.

قال أسطورة كرة القدم الألمانية البالغ من العمر 56 عامًا.

"لديك هاري ماجواير، الذي يُخيف الجميع نوعًا ما عندما يتقدم هذا اللاعب في خط الوسط. يذكرني قليلاً بلوسيو، قلب الدفاع البرازيلي".

[٧:٥٨ ص، ٢٠٢١/٦/٢٩] اسلام: تقرير موقعة ألمانيا وإنجلترا

[٨:١٢ ص، ٢٠٢١/٦/٢٩] اسلام: لوكاس بودولسكي لـ«المصري اليوم»: مواجهة ألمانيا وإنجلترا حماسية ومُعقدة

تحدث لوكاس بودولسكي نجم كرة القدم الألمانية السابق عن المواجهة الهامة والمُرتقبة بين إنجلترا وألمانيا، وذلك في المباراة التي ستقام بين المنتخبين على أرضية ملعب ويمبلي في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف المُنتخب المُلقب بـ «الأسود الثلاثة» نظيره «المانشافت» في قمة مباريات الدور الثاني من البطولة والتي ستقام على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن يوم الثلاثاء ، في إطار مُنافسات الدور ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

وقال بودولسكي في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الثلاثاء: «باعتقادي أن نسبة فوز أي من المنتخبين بالمباراة هي 50%، فالمباراة متكافئة جدًا. يمكنني أن أقول إنها متكافئة بنسبة 50 إلى 50%. في بعض الأحيان تحتاج إلى قدر من الحظ. وإذا كان لدى ألمانيا هذا القدر، سنفوز بالمباراة بكل تأكيد».

أضاف اللاعب ذو الأصول البولندية:«أتمنى ألا يلجأ المنتخبان للدفاع وألا يفرط كل منهما في احترام الآخر. ومن ثم سنرى مباراة جيدة، بالطبع المنتخب الإنجليزي يحظى بلاعبي كرة قدم رائعين. بالتأكيد هو بين أفضل المُرشحين للفوز باللقب، وسيتعين علينا تقديم مباراة كبيرة من أجل الظفر ببطاقة الترشح للدور المُقبل».

تابع صاحب الـ 36 عامًا: «مباراة ألمانيا وإنجلترا لها طابع خاص، وجميع اللاعبون يرغبون في لعبها، إذا فزت بها تمنحك الكثير من التشجيع لبقية المشوار في البطولة، أثق تمامًا في نجوم المانشافت، وأدرك ما يُمكن أن يفعلوا في تلك المواجهة، لقد تم الانتقاص من المنتخب ومن لاعبيه بشكل كبير ومغلوط إعلاميا عقب دور المجموعات، لذلك علينا العمل بشكل قوي حتى نغير ذلك بإسلوبنا في الملعب، نحن لا نستسلم أبدأ، طالما كنا على قيد الحياة».

كانت المباراة الأخيرة بين ألمانيا وإنجلترا قد أقيمت عام 2017 وانتهت بالتعادل 0-0، وتعرض كلا المنتخبين لانتقالات عنيفة في السنوات الأخيرة وسيحتاجان إلى إثبات قوتهما في هذه المباراة.

وشهد ويمبلي بعض المباريات الاستثنائية بين إنجلترا وألمانيا في الماضي، حيث استقبل 12 مباراة بين العملاقين الأوروبيين. لم تهزم ألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة أمام إنجلترا في ويمبلي لكنها خسرت نهائي كأس العالم 1966 أمام الأسود الثلاثة.

وقدم بودولسكي مسيرة رائعة للغاية، حيث لعب مع كولن ثم بايرن ميونخ، وخاض مع الأول 169 مباراة، سجل خلالها 79 هدفاً، بينما لعب بقميص الفريق البافاري 71 مواجهة، أحرز خلالها شباك الخصوم في 15 مناسبة، وهو ما جعله ينتقل إلى الدوري الإنجليزي بعد ذلك عبر بوابة فريق آرسنال، لكن تجربته لم تكلل بالنجاح، حيث شارك في 60 مباراة ولم يُحرز سوى 19 هدفاً خلال 3 سنوات.

وعلى المستوى الدولي ظهر بودولسكي بقميص الألمان في 6 يونيو عام 2004 وخاض مع المانشافت 149 مباراة، استطاع خلالها تسجيل 49 هدفًا، كما شارك في بطولة كأس أمم أوروبا مرة واحدة وفي كأس العالم ثلاثة مرات أخرهم في 2014 بالبرازيل عندما استطاع المانشافت الفوز باللقب على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية.