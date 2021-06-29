"البيئة" تستطلع آراء المستفيدين من قطاع الزراعة العضوية

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أكدت أهمية زيادة وعي المستهلك بالمنتج العضوي المحلي

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية- عددًا من ورش العمل؛ بهدف استطلاع آراء المزارعين والمستفيدين من قطاع الزراعة العضوية حول تسويق الأغذية العضوية وتجهيزها.

وذكرت الوزارة أن الورش، التي شارك فيها 108 من أصحاب المصلحة بالقطاع العضوي من المزارعين والمستفيدين من قطاع النقل ومنافذ البيع والتطبيقات الإلكترونية، استهدفت استعراض أولويات القطاع العضوي واحتياجاته بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وكذلك الاطلاع على المعوقات التي يواجهها القطاع في معاملات ما بعد الحصاد وصولًا للمستهلك النهائي والعمل على حلها.

وخلصت الورشة إلى ضرورة تفعيل خريطة الإنتاج ودور الجهات الحكومية في استهلاك المنتجات العضوية، واستمرار زيادة وعي المستهلك بالمنتج العضوي المحلي، إضافة إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف داخل منظومة الزراعة العضوية، وإنشاء منصة إلكترونية كمركز بيانات ومعلومات لتسويق المنتجات العضوية وتربط بمنصة الإرشاد الزراعي، إضافة إلى تأسيس جمعية تسويقية ربحية مهمتها التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية القائمة في التسويق، وأخيرًا إيجاد مخازن مبردة بجانب منافذ البيع.

وتعمل الوزارة من خلال مشروع دعم وتجهيز وتسويق الأغذية العضوية على دراسة سوق الأغذية العضوية المحلية، ورصد جميع المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ لتسهم في زيادة مستوى الإنتاج العضوي المحلي تحقيقًا لأهداف سياسة الزراعة العضوية.