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رئيس «الإنجيلية»: ذكرى ٣٠ يونيو بداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة

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رئيس «الإنجيلية»: ذكرى ٣٠ يونيو بداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة رئيس «الإنجيلية»: ذكرى ٣٠ يونيو بداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة

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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

جاء في نص البرقية: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأرق وأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، قرار الشعب المصري العظيم، والذي ساندته القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية، للتأكيد على أن وعي المصريين وتكاتفهم هو حجر الأساس في بناء الحديثة، وبداية عصر جديد من الجمهورية الجديدة، دولة الخير والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير».

المصرى اليوم

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