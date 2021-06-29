أخبار عاجلة

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الجاري في الشرقية بنسبة ١٠٠%

Print
تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الجاري في الشرقية بنسبة ١٠٠% تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الجاري في الشرقية بنسبة ١٠٠%

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021.

وأشاد محافظ الشرقية بمعدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة للعام المالي والحالي بمراكز ومدن المحافظة ،بتحقيق نسبة تنفيذ بلغت100 % لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه استعرض محمد العزوني، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 تبلغ 621 مليون و378 ألف و500 جنيه، بنسبة تنفيذ 100 %، في برامج النقل والمواصلات ،الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

كما إستعرض موقف تنفيذ خطة مديريات الخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي إعتمادات خطة المديريات للعام المالي 2020 / 2021 بلغ 826 مليون و681 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 75 %، وإجمالي إعتمادات الهيئات المركزية والشركات للعام المالي 2020 / 2021 بلغ 3 مليار و706 مليون و227 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 99 %.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة والجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة، وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما