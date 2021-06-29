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أكدت التحقيقات والتحريات في واقعة القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بأن شقيق علاء حسانين بعد القبض عليه وأثناء التحقيق معه في قضية التنقيب وتهريب الأثار أعترف بان حسن راتب قام بتمويل شقيقة علاء حسانين المعروف إعلاميا بنائب "الجن والعفاريت" بـ 50 مليون جنيه للتنقيب عن الاثار في منطقة مصر القديمة.

القبض علي علاء حسانين - صورة أرشيفية

كانت قوات الأمن ألقت صباح اليوم الثلاثاء القبض على رجل الاعمال حسن راتب من داخل مسكنة بمنطقة 6 أكتوبر ، بعد أن أكدت التحريات والتحقيقات بانه المسؤول عن تمويل المتهم علاء حسانين نائب "الجن والعفاريت» الذي تم القبض عليه يوم الخميس في القاهرة الماضي بحوزته عدد المضبوطات والقطع الأثرية.

علاء حسانين - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة من ضبط 200 قطعة أثرية بحوزة علاء حسانين في المتهم بتمويلها حسن راتب ثلاثة منهم مصنوعة من مادة البرونز احدهما كان منزوع الرأس وعثر معه على رأس تمثال صغير مصنوع من البرونز وتمثال اخر مصنوع من الخشب طوله نحو 10 سم، كما عثر علي رأس تمثال مهرج وتمثال حجري جنسي يعود للعصر اليوناني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثر على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل عبارة عن 6 عملات من البرونز و3 إبر يتم استخدامها في عمليات الجراحة في فترة العصر الإسلامي.

ألقت الأجهزة الأمنية علي عدد علاء حسانين وشقيقه عز الدين حسانين وعدد من أعضاء التشكيل العصابي الذي تخصص في التنقيب علي الأثار وتهريبها إلي الخارج، وضبط بحوزتهم علي اداوت تستخدم في استخراج الآثار، عبارة عن 15 كوريك و 12 فأس و5 شنيور و4 أزمة حديدية بمقبض خشبي و3 مرزبة و11 مسمار 10 مطارقة، بالإضافة إلي مولد كهربائي وكمية من الأحبال منطقة مصر القديمة اثناء عملية الحفر.

القبض علي علاء حسانين - صورة أرشيفية

يخضع حسن راتب رجل الاعمال التحقيق امام النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء لسماع أقواله في التهم المنسوبة إليه بتمويل علمية النقيب والحفر عن الآثار داخل البلاد والمشاركة في تهريبها إلي الخارج.