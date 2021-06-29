استمراراً لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء .. قطاع السجون يوجه قوافل طبية لـ«أبوزعبل»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع السجون بتوجيه قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (ليمان أبى زعبل 2) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، ولاسيما الرعاية الصحية.

وتولت وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .