أخبار عاجلة

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

استمراراً لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء .. قطاع السجون يوجه قوافل طبية لـ«أبوزعبل»

Print
استمراراً لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء .. قطاع السجون يوجه قوافل طبية لـ«أبوزعبل» استمراراً لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء .. قطاع السجون يوجه قوافل طبية لـ«أبوزعبل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع السجون بتوجيه قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (ليمان أبى زعبل 2) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، ولاسيما الرعاية الصحية.
وتولت وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما