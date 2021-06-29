ماتيرا.. وزير الخارجية يصل مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية "العشرين"

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الاجتماع يناقش إستراتيجية مكافحة جائحة كورونا وحماية المناخ ومساعدة إفريقيا

وصل وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية لدول مجموعة العشرين في إيطاليا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول مجموعة العشرين «جي 20»، اليوم الثلاثاء، إستراتيجية مكافحة جائحة فيروس كورونا وحماية المناخ ومساعدة إفريقيا، وذلك خلال لقائهم في مدينة ماتيرا بجنوب إيطاليا.

وتأتي هذه المباحثات قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في روما بنهاية أكتوبر المقبل.