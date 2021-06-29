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"جامعة شقراء" تعقد ورشة العمل الرابعة لإعداد خطتها الإستراتيجية

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"جامعة شقراء" تعقد ورشة العمل الرابعة لإعداد خطتها الإستراتيجية "جامعة شقراء" تعقد ورشة العمل الرابعة لإعداد خطتها الإستراتيجية
لربطها بخطة وزارة التعليم ونظام الجامعات الجديد وفق رؤية 2030

عقدت جامعة شقراء، ممثلة في وكالة التطوير والجودة، أمس الإثنين، ورشة العمل الرابعة لإعداد الخطة الإستراتيجية الثانية للجامعة، التي تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تعقدها الجامعة بشكل دوري للتحضير لإطلاق خطتها الإستراتيجية.

ناقشت الورشة الرابعة سبل بناء الأهداف العامة والتفصيلية للخطة الإستراتيجية ومبادراتها، وما تتضمنه الخطة من توجهات رئيسة تنبثق منها أهدافها وخططها التطويرية.

وتم خلال الجلسة طرح الأهداف الطموحة التي تكفل تحقيق هذه التوجهات الرئيسة وفق خطط زمنية لضمان فاعلية الخطة الاستراتيجية، كما استعرضت الورشة شرحاً عن كيفية ربط أهداف الخطة مع رؤية ٢٠٣٠، وخطة وزارة التعليم، ونظام الجامعات الجديد، وكذلك أهداف التنمية المستدامة مع عددٍ من التصنيفات المحلية والدولية.

وكانت وكالة الجامعة للتطوير والجودة قد عقدت ثلاث ورش عمل سابقة إعداداً للخطة، استهدفت قيادات الجامعة والموظفين والموظفات والطلبة، حيث تضمنت الورش الثلاث الأولى تحليل البيئة من منظور قيادات الجامعة ومنسوبيها، وهدفت إلى عصف ذهني للمشاركين للتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات من منظور منسوبي الجامعة.

وتسعى الوكالة من خلال عقدها مثل هذه الورش إلى ضمان تحقيق توجهات الجامعة الإستراتيجية، وتنفيذ الخطة ومراقبتها وتقييمها بشكل مستمر لتحقيق رؤية الجامعة وفق أفضل الممارسات في التخطيط والإدارة، كما تتطلع الوكالة لاستكمال بقية ورش العمل للطلبة والمجتمع المحلي خلال الفترة المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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