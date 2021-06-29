أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

الدكتورة هبة قطب تكشف خطورة ارتداء المايوه البوركيني ()

Print
الدكتورة هبة قطب تكشف خطورة ارتداء المايوه البوركيني (فيديو) الدكتورة هبة قطب تكشف خطورة ارتداء المايوه البوركيني ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار أزمة دينا هشام المعروفة بـ فتاة البوركيني الجدل بين الدكتورة هبة قطب استشارية العلاقات الأسرية، والكاتبة فاطمة ناعوت حول مدي خطورة البوركيني طبيًا.

وقالت الكاتبة فاطمة ناعوت خلال حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة أم بي سي ، :«أن البوركيني خطر طبيا لانه يغطي جسم المراة بشكل كامل وبالتالي لا نكتشف الشخص المصاب بمرض جلدي أو ما شابه على عكس المايو البكيني الذي يمكن كشف أي مرض جلدي في الجسم».

وهو ما ردت عليه الدكتور هبة قطب، والدة دينا هشام المعروفة بفتاة البوركيني،:«قالت أن الكلام غير صحيح وأن البوركيني ليس به خطورة طبية وأن خطورة وجود مرض جلدي في البوركيني والبكيني واحدة».

بدأت الأزمة بفيديو بثته شابة وإحدى الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى دينا هشام، وهي نجلة الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، عن غضبها إثر منعها من السباحة بـ«البوركيني» داخل إحدى القرى السياحية، حيث قيل لها من قبل المسؤولين بالفندق بأن ملابس سباحتها غير مسموح بارتدائها، فتظهر خلال مقطع وهي تبكي، وتضامن معها الفنانون والمشاهير مؤكدين على دعمهم لها في موقفها.

وقالت «هشام» عبر صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام»، والتي تملك 25 ألف مُتابع، منذ ساعات: «عندي 4 مايوهات (منهم البوركيني) النهارده قررت أنزل البيسين مع صاحبتي بالبوركيني، وماما قالت لي: خلي بالك ممكن يكونوا مش بيخلوا المحجبات ينزلوا البيسين بالبوركيني، فصاحبتي قالت لي لأ طبعًا ووزارة السياحة قالت ينفع ننزل به، وهي سألتهم قالوا لأ ماينفعش، ليه!!».

ولفتت إلى أن «البوركيني» يزيد سعره عن باقي ملابس السباحة التي سبق أن اشترتها، لتستكمل حكايتها: «بجد كفايا.. إيه القهر دا.. عمري ما حسيت في كندا إن حجابي فيه مشكلة وبقالي 10 سنين عايشة هناك.. أما إحنا نختار نتكلم لغات لكن زي الغرب نختار نلبس إيه؟!.. إزاي نقبل البنات تغطي جسمها لازم نقعد نضغط عليهم.. أنا براحتي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)