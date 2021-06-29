أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام

Print
توقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام توقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام
قال: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر فوق مرتفعات السروات

توقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاءً من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: تواصل رياح #البوارح سكونها اليوم، وربما يستمر السكون لبضعة أيام.

وتابع: المدن الكويتية وكالعادة تستأثر على قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في العالم بدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية في الظل (#الجهراء 52.1م)، وجاءت #القيصومة بالمرتبة 12 عالمياً وبدرجة حرارة بلغت 49.2م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية

"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية

"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية

"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية