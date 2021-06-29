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محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:00 صباحاً
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر
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الاثنين 12 يوليو 2021 01:00 صباحاً
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة"
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:52 صباحاً
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:52 صباحاً
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:46 صباحاً
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:46 صباحاً
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:38 صباحاً
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:38 صباحاً
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:38 صباحاً
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:38 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بريطانيا.. حريق كبير يندلع قرب محطة مترو جنوب لندن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:25 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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