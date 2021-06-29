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الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء الضرب علي سيدة وطرحها أرضاً في الدقهلية

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الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء الضرب علي سيدة وطرحها أرضاً في الدقهلية الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء الضرب علي سيدة وطرحها أرضاً في الدقهلية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على أحد المواقع تضمن قيام شخصين بالإعتداء بالضرب على إحدى السيدات وطرحها أرضاً بالدقهلية .

قالت الداخلية في بيان صادر عنها صباح اليوم الثلاثاء :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام شخصين بالإعتداء بالضرب على إحدى السيدات وطرحها أرضاً بقرية الطيبة بدائرة مركز نبروه بالدقهلية»

وأضافت: «بالفحص تبين أن الواقعة مُحرر بشأنها محضر بدائرة مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية يتضمن بلاغ (إحدى السيدات) مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، وإتهمت 3 أشخاص بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتها لخلافات بينهم بسبب الجيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 2 منهم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث»

المصرى اليوم

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