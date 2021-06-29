أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك» -
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر -
"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

إسبانيا تُبطل ريمونتادا كرواتيا.. ودرس قاس للويس إنريكي

Print
مواضيع متعلقة
هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"

رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"

جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم