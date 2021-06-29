تنقل 762 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري

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واصلت السلطات المصرية، الثلاثاء، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء،، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، واستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول، أن المعبر شهد أمس تنقل 762 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 391 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 371 مسافرًا.

أشار المصدر إلى إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء إلى قطاع غزة.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.