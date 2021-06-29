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رئيس حي آل أيوب بالعريش يتابع أعمال مكافحة القوارض ورصف الطرق والنظافة

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رئيس حي آل أيوب بالعريش يتابع أعمال مكافحة القوارض ورصف الطرق والنظافة رئيس حي آل أيوب بالعريش يتابع أعمال مكافحة القوارض ورصف الطرق والنظافة

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يتابع أسامه إبراهيم، رئيس حي آل أيوب بمدينة العريش مختلف الأعمال في الحي، وذلك بناء علي توجيهات العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش.

وقال رئيس الحي، أنه تم مكافحة القوارض والحشرات في مختلف الشوارع والمتخللات بالحي، عن طريق فريق مكافحة العدوي وملاريا العريش، بجانب تنفيذ حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بمناطق كنتاكي وشوارع مستشفي الشاعر وأسيوط والفاتح.

أشار رئيس الحي إلي متابعة أعمال رصف الطرق بشارع الخزان وشارع الغاز القديم و شارع القاهرة، حيث تم البدء في وضع البلدورات تمهيدًا لعملية الرصف، فضلًا عن متابعة أعمال شركة المياه لكشف أماكن المحابس وتوصيل خطوط المياه الجديدة للمواطنين.

المصرى اليوم

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