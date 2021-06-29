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«زي النهارده».. فلمنج يكتشف البنسلين 29 يونيو 1928

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«زي النهارده».. فلمنج يكتشف البنسلين 29 يونيو 1928 «زي النهارده».. فلمنج يكتشف البنسلين 29 يونيو 1928

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ألكسندر فلمنج عالم اسكتلندى ولد في 6 أغسطس 1881وتوفى في 11 مارس 1955،وهوعالم نباتات أحيائى وصيدلانى،وله الكثير من الاكتشافات أبرزها اكتشاف الإنزيم ليسوزوم في 1923 واكتشاف البنسلين ،وكان فلمنج بعد تخرجه في المدرسة الطبية بلندن انشغل بدراسات التعقيم وعندما التحق بالجيش في الحرب العالمية الأولى، كان مهتما بالجروح والعدوى، ولاحظ أن الكثير من المطهرات تؤذى خلايا الجسم أكثر مما تؤذيها الميكروبات نفسها،واهتدى إلى مادة أطلق عليها اسم ليسوزيم هذه المادة يفرزها الجسم الإنسانى وهى خليط من اللعاب والدموع،أما اكتشافه العظيم فقدتوصل إليه«زي النهارده»فى29 يونيو 1928 حين تعرضت إحدى مزارع البكتيريا للهواء وتسممت، ولاحظ أن البكتيريا تذوب حول الفطريات في المزرعة التي أعدها في المعمل، واستنتج أن البكتيريا تفرز مادة حول الفطريات، وأن هذه المادة قاتلة للبكتيريا العنقودية.وأطلق عليها اسم البنسلين أي العقارالمستخلص من العفونة،وأن هذه المادة ليست سامة للإنسان أوالحيوان، ونشرت نتائج أبحاث فلمنج سنة 1929، ولم تلفت النظر أول الأمر، وأعلن فلمنج أن هذا الاكتشاف من الممكن أن تكون له فوائد طبية خطيرة، ولم يستطع أن يبتكر طريقة لاستخلاص هذه المادة أو تنقيتها، وظل هذا العقار عشر سنوات دون أن يستفيد منه أحد، وأخيرا وفى 1930قرأ اثنان من الباحثين البريطانيين هماهوارد فلورى وأرنست تشين ما كتبه فلمنج عن اكتشافه الخطير، وأعاد الاثنان نفس التجارب وجربا هذه المادة على حيوانات المعمل،وفى 1941استخدما البنسلين على المرضى ولأن البنسلين قد أنقذ حياة ملايين الأرواح ففى عام 1945 فاز فلمنج بجائزة نوبل وشاركه فيها كل من العالمين فلورى وتشين اللذين ساعدا في تيسير الحصول على هذا العقار.

المصرى اليوم

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