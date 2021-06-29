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«زي النهارده».. اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات 29 يونيو 2015

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«زي النهارده».. اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات 29 يونيو 2015 «زي النهارده».. اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات 29 يونيو 2015

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في 21 نوفمبر 1950 ولد المستشار هشام بركات وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973 وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب رئيساً للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد،كما تولى أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة وخلال عمله كنائب عام أصدر قرارات كفض اعتصام رابعة وإحالة محمد مرسى لمحكمة الجنايات والتحفظ على أموال عددمن قيادات الجماعةوشغل هشام بركات موقع النائب العام المصرى في الفترة من 10 يوليو 2013 حتى اغتياله«زى النهارده»فى 29 يونيو 2015 حين تحرك موكبه الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة قاطعاً مسافة حوالى 200 متر انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف،وأجريت له عملية جراحية،لكنه فارق الحياة بمستشفى النزهة الدولى،وقد جاءالاغتيال بعد صدور سلسلة أحكام قضائية قاسية خلال الأشهر الأخيرة على قادة وأعضاءجماعة الإخوان،وقد أعاد حادث اغتيال النائب العام هشام بركات إلى الأذهان حادث اغتيال المستشار أحمد الخازندار أمام بيته في حلوان،في 22مارس1948على يد الإخوان المسلمين، بعد إصداره حكما ضد مجموعة من كوادرهم بالإسكندريةوبعد قرابة الشهرمن دعوة«ولاية سيناء»ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في ، أتباعها إلى مهاجمة القضاة إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.

المصرى اليوم

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