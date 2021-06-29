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حفل جماهيري مجاني بساحة الهناجر بمناسبة 30 يونيو (تفاصيل)

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حفل جماهيري مجاني بساحة الهناجر بمناسبة 30 يونيو (تفاصيل) حفل جماهيري مجاني بساحة الهناجر بمناسبة 30 يونيو (تفاصيل)

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يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلاً موسيقياً غنائياً للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح برئاسة ياسر صادق، احتفالاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وبحسب بيان، الاثنين، يقام الحفل في الثامنة مساء الأربعاء 30 يونيو بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بمشاركة 40 عازفاً وعازفة بقيادة المايسترو تامر غنيم، ويحييه الفنانون أنغام مصطفى، أحمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمباري.

ويجري تقديم باقة من الأغنيات الوطنية ذات الأثر الكبير في وجدان الشعب المصري، منها «أحلف بسماها وبترابها، التي في خاطري، أقوى من الزمان، الوطن الأكبر».

يذكر أن وزيرة الثقافة قد وافقت على إقامة الحفل مجاناً للجمهور، وذلك مشاركة من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي، في الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، ولإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالأغنيات الوطنية.

المصرى اليوم

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