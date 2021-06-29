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«شرم الشيخ السينمائي» يستكمل تحضيراته لموعده الجديد

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«شرم الشيخ السينمائي» يستكمل تحضيراته لموعده الجديد «شرم الشيخ السينمائي» يستكمل تحضيراته لموعده الجديد

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أعربت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي عن تقديرها للسينمائيين من ومختلف أنحاء العالم، لتفهمهم أسباب تأجيل الدورة الرابعة من 25 يونيو الحالى إلى موعد يتم التفاوض بشأنه مع وزارة الثقافة الراعية للمهرجانات السينمائية في مصر واللجنة العليا للمهرجانات.

وقال الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون ورئيس المهرجان، إنه سوف يعقد في توقيت يتناسب مع جدول المهرجانات السينمائية في مصر هذا العام، خاصة أنه تم الانتهاء من معظم ترتيبات الدورة، وعلى رأسها انتهاء لجان المشاهدة من اختيار الأفلام التي ستدخل مسابقتي الأفلام الروائية الطويلة وكذلك مسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية والاتفاق على اختيار أوكرانيا ضيف شرف المهرجان للعام الحالي.

وأشار الفنان أشرف سرحان، المدير الفنى للمهرجان، إلى أنه تم إخطار ضيوف المهرجان من 26 دولة بدواعى تأجيل المهرجان وعلى رأسها التعقيدات الخاصة بسفر الوفود السينمائية من إنجلترا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية وقد تفهم السينمائيون هذه الظروف.

وأضاف أن مهرجان شرم الشيخ السينمائي حريص على دعوة أكبر عدد من السينمائيين من 26 دولة تشمل إيطاليا وروسيا وصربيا وأوكرانيا ودول البلقان وسوريا والمغرب ولبنان وتونس وتم إبلاغ السينمائيين بالفعل، موضحا أن المهرجانات السينمائية في مختلف دول العالم واجهت ظروف الإلغاء والتأجيل، إلا أن مصر كانت حريصة في ظل أقصى الظروف على عودة النشاط الثقافى بكل أنواعه.

المصرى اليوم

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