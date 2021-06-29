ميريام فارس: فخورة بنجاح Myriam Fares The Journey

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طرحت الفنانة ميريام فارس الفيلم الوثائقي «Myriam Fares The Journey» على منصة نتفليكس، العمل الذي يطرح: منها ما يتعلّق بالأمومة وتجربة الإجهاض، وتربية الأطفال، إضافة إلى إدارة الالتزام ما بين العمل والواجبات الزوجية والمنزليّة، ولعلّ الرسالة الأهم التي حرصت فارس على إيصالها من خلال هذا الوثائقي هي رسالة الوطن «لبنان».

واستغلت ميريام فارس فرصة وجودها على واحدة من أكبر المنصات العالمية، خاصةً أن الوثائقي الخاص بها بثّ في جميع أنحاء العالم، ولم يكن محصورًا بمنطقة جغرافية واحدة لكي تطلق صرخة أبناء بلدها وتتحدّث عن معاناة وأوجاع شعبها الذي سئم تحمّل الأزمات المتتالية منذ سنوات الحرب الأهليّة حتى هذه الساعة، كي لا يظنّ الظالمون انه ليس هناك من يقف في وجههم ويعترض على ظلمهم وأفعالهم، هو الأمر الذي لم تتردد ميريام في فعله والإشارة إليه وهنا بيت القصيد.

وظهرت ميريام فارس بأشهر حملها الأولى وبدموعها الصادقة وعبّرت عن غضب اللبنانيين الذي اندلع بتاريخ ١٧ تشرين ٢٠١٩، مروراً بالأزمة الماليّة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت، وما نتج عن كلّ تلك الأحداث من أزمات معيشية، واقتصاديّة، واجتماعيّة أودت بغالبية الشعب اللبنانيّ إلى ما تحت خطّ الفقر، كما أنّها طرحت صعوبة الخيار بين البقاء في الوطن والتمسّك بالأرض، وخيار الهجرة التي باتت ملاذاً للكثير من الشباب والعائلات اللبنانيّة سواء بحثاً عن لقمة العيش، أو بحثاً عن الأمان إذ إنّه بات محروماً من مقوّمات العيش الأساسيّة والسبب واحد ألا وهو فساد الطبقة السياسيّة.