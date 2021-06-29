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عبد الوهاب: زوجي حسام حبيب من أنضف الرجالة ويحبني أكتر من نفسه

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شيرين عبد الوهاب: زوجي حسام حبيب من أنضف الرجالة ويحبني أكتر من نفسه عبد الوهاب: زوجي حسام حبيب من أنضف الرجالة ويحبني أكتر من نفسه

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قالت عبد الوهاب إنها بخير ولا يوجد أي خطر على حياتي، مضيفة: "حسام حبيب جوزي اللي أنا معاشراه، ومن أنضف رجال الدنيا، وبيحبني أكتر من نفسه، وأنا مديه للناس العذر عشان ميعرفهوش".

وأضافت عبد الوهاب، في تسجيل صوتي على "تويتر": "حسام بنالي شخصيتي في وقت كنت مدمرة فيه ورجعلي لنفسي تاني وبقيت بقدر أتكلم، ومكنتش منتظرة كمية القسوة دي، وحسام بيحبني جدًا، وبيعشق بناتي، ولم يستفيد بأي شيء مني، ومعايا عشان يحميني أنا وبناتي".

وتابعت: "وحماتي ست عظيمة، وحسام رجل نقي ونضيف ربنا بعتهولي، وأدعولنا بالذرية الصالحة".

المصرى اليوم

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