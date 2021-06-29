«ربنا اللي بيحاسب».. رأي صادم من منة فضالي على صور المايوه

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انتقدت الفنانة منة فضالي قرارات منع المحجبة من نزول حمامات السباحة بالمايوه الشرعي، مشيرة إلى ضرورة ألا يكون شرطا نزوله بالبكيني.

وقالت منة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «مش فاهمة إيه العيب إن واحدة محجبة تنزل بمايوه شرعي، إيه اللي يزعل في كده، وعلشان إيه ممنوع.. هو لازم يعني العالم كله يلبس بيكيني إن شاء الله إيه الهبل ده.. ربنا يدينا الهداية ويتوب علينا كلنا والله.. ليه القرارات النيلة دي.. عالم متخلفة وتافهة.. حتقولولي ما انتي بتلبسي مايوه وبتتصوري والهري ده.. حقول انا حره زي أي حد حر مدام في حالي زي ما كلكم زمان أهليكم كانوا بيلبسو كده واكتر.. بس للاسف احنا عندنا دلوقتي عدم احترام.. مش معنى كده اني صح واني بشجع على المايوه.. بس حيجي يوم ومش حعرف ألبس حاجه من اللي قادره ألبسها دلوقتي.. كل سن وليه احترامه ولبسه.. احترموا حرية الناس وافتكروا إن ربنا اللي بيحاسب مش البشر.. وأنا مع الست اللي تلبس مايوه شرعي وضد التخلف بتاع الممنوع».