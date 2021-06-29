«الموسيقيين»: حمو بيكا ليس عضوًا في النقابة

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قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، معقبًا: «الكلام دا ما حصلش والنقابة أصدرت بيانًا حول الأمر».

وتابع «مرتضى»، في تصريحات تليفزيونية، أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن أسماء بعض مطربي المهرجانات من بينهم حمو بيكا، ونص البيان على منع التعامل معهم، معقبًا: «ما ينفعش طبيب يشتغل إلا وهو عضو في نقابة الأطباء، وقانون الموسيقيين مثله مثل باقي النقابات، والقوانين التي تضبط العمل داخل النقابات واحدة».

وأضاف: «الأخ حمو بيكا مش عضو في نقابة الموسيقيين، ولا ينتمي إليها، ولا يجب أن يتمسح بها، في قواعد للانضمام للنقابة، وحال اجتياز مرحلة الأوراق يتم الدخول مرحلة الاختبار، وبعد اجتياز الاختبار يدخل مرحلة أخرى».