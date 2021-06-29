أخبار عاجلة

"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما -
رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم -
"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني -
"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" -
بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية " -
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران -
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

«الموسيقيين»: حمو بيكا ليس عضوًا في النقابة

Print
«الموسيقيين»: حمو بيكا ليس عضوًا في النقابة «الموسيقيين»: حمو بيكا ليس عضوًا في النقابة

لاقتراحات اماكن الخروج

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، معقبًا: «الكلام دا ما حصلش والنقابة أصدرت بيانًا حول الأمر».

وتابع «مرتضى»، في تصريحات تليفزيونية، أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن أسماء بعض مطربي المهرجانات من بينهم حمو بيكا، ونص البيان على منع التعامل معهم، معقبًا: «ما ينفعش طبيب يشتغل إلا وهو عضو في نقابة الأطباء، وقانون الموسيقيين مثله مثل باقي النقابات، والقوانين التي تضبط العمل داخل النقابات واحدة».

وأضاف: «الأخ حمو بيكا مش عضو في نقابة الموسيقيين، ولا ينتمي إليها، ولا يجب أن يتمسح بها، في قواعد للانضمام للنقابة، وحال اجتياز مرحلة الأوراق يتم الدخول مرحلة الاختبار، وبعد اجتياز الاختبار يدخل مرحلة أخرى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم

رامي صبري يعلن وفاة شقيقه كريم

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020

الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020