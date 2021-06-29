★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» جناح أستون فيلا الإنجليزي، أنه كان على وشك الانتقال إلى أحد الفرق الكبيرة في إنجلترا، لولا إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال تريزيجيه عبر قناة الأهلي، مساء أمس، إن النادي المشار إليه «ليس بين رباعي المقدمة في البريميرليج في الموسم الماضي لكنه فريق إنجليزي كبير».

وقال تريزيجيه: «أتمنى العودة يوما ما للأهلي ليس فقط للاعتزال والتكريم، لكن من أجل المساعدة في تحقيق الألقاب».

وأشار: «والدي كان مشجعا للزمالك، لكنني أحب الأهلي منذ الصغر وشقيقي كان يلعب كرة القدم وأكثر موهبة مني لكنه لم يستمر».