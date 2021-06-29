مفاجأة.. الأهلي قد يواجه الوداد في نهائي أفريقيا بدلًا من كايزر تشيفز

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قال الاعلامي أحمد شوبير إن فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي قد لا يخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المقرر اقامتها في 17 يوليو المقبل بالمغرب.

كانت حكومة جنوب أفريقيا اتخذت اجراءات احترازية صارمة بسبب عودة انتشار فيروس كورونا، ما قد يحول دون سفر كايزر تشيفز إلى المغرب لخوض مباراة النهائي.

وكشف شوبير في تصريحات تليفزيونية عن الموقف في حالة عدم حضور فريق كايزر تشيفز إلى المغرب لملاقاة الأهلي قائلاً: «سيخوض الوداد المغربي المباراة».

وأوضح: «هذه هي اللائحة في كرة القدم، فلن يتم اعلان الأهلي بطلاً في حالة عدم حضور كايزر تشيفز بل سيخوض الوداد المباراة بدلاً منه».

واستشهد شوبير بموقف الأهلي في نهائي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في عام 1984 وخوض فريق كانون ياوندي النهائي بدلاً من الفريق المسنحب.