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«يوفنتوس» يُحدد بديل «كريستيانو رونالدو»

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«يوفنتوس» يُحدد بديل «كريستيانو رونالدو» «يوفنتوس» يُحدد بديل «كريستيانو رونالدو»

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يراقب نادى يوفنتوس الإيطالى الصربى دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فريق فيورنتينا الإيطالى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أنه فى حال قرر النجم البرتغالى رونالدو الرحيل عن صفوف السيدة العجوز فإن المهاجم الصربى صاحب الـ 21 عامًا سيكون خليفته فى الخط الأمامى لليوفى، فى الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن فلاهوفيتش، سيكون هو بديل كريستيانو رونالدو فى حالة أظهر رونالدو رغبته الفعالة فى مغادرة تورينو، ووجد عرضاً ملموساً من أحد الأندية المهتمة به.

وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو مع يوفنتوس وسط أنباء عن احتمالية الرحيل.

يذكر أن المهاجم الصربى لعب مع فيورنتينا فى الموسم الماضى 37 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفًا وصنع هدفين، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

المصرى اليوم

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