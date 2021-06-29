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سيرينا وليامز تؤكد غيابها عن أوليمبياد طوكيو

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سيرينا وليامز تؤكد غيابها عن أوليمبياد طوكيو سيرينا وليامز تؤكد غيابها عن أوليمبياد طوكيو

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قالت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، التى حصدت 23 لقبًا فى البطولات الأربع الكبرى، إنها لن تشارك فى أوليمبياد طوكيو الصيفية هذا العام.

وعشية انطلاق بطولة ويمبلدون، قالت سيرينا (39 عامًا) للصحفيين: «نعم. بالفعل أنا خارج قائمة المشاركين فى الألعاب الأوليمبية على حد علمى». وتنطلق دورة طوكيو الصيفية المؤجلة من العام الماضى، بسبب ، فى 23 يوليو المقبل.

من ناحية أخرى، يصل الصربى نوفاك ديوكوفيتش إلى ويمبلدون بهدف معادلة رقم روجر فيدرر ورافائيل نادال بالحصول على 20 لقبًا فى البطولات الأربع الكبرى للتنس، وقال المصنف الأول عالميًا إنه غيَّر جدول بطولاته للتأكد من أنه سيكون فى قمة تركيزه فى البطولات الكبرى خلال هذه المرحلة من مسيرته.

وشارك ديوكوفيتش فى البطولات الأربع الكبرى وبطولات الأساتذة هذا العام وتُوج بلقبى أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، وقال اللاعب الصربى (34 عامًا) إنه محظوظ بتقديم أفضل أداء فى أهم المناسبات.

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين: «البطولات الأربع الكبرى أكبر حافز لى الآن فى هذه المرحلة من مسيرتى، وأسعى للفوز بأكبر عدد من ألقابها، وأن أكون فى قمة مستواى فى هذه البطولات». وأضاف: «حاليًا يجب أن أضبط جدولى بشكل أكبر، وقضاء وقت أطول مع عائلتى يعنى لى الكثير. أسعى لتقليل عدد البطولات ومحاولة ضبط كل شىء قدر استطاعتى لأكون فى قمة مستواى بهذه البطولات».

وتابع: «هذا ما حدث فى آخر عام ونصف، وربما تمضى بقية مسيرتى هكذا فيما يتعلق بجدول البطولات»، مشيرًا إلى أنه لم يجد وقتًا للاحتفال بالتتويج فى رولان جاروس فى وقت سابق هذا الشهر، وعاد للملعب بعد أربعة أيام لاحقة للتركيز فى لقبه الثالث على التوالى فى ويمبلدون بعد الفوز فى 2018 و2019.

المصرى اليوم

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