حارس روما على رادار «برشلونة»

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يسعى نادى برشلونة الإسبانى للتعاقد مع باو لوبيز، حارس مرمى فريق روما الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الحارس البرازيلى نيتو فى طريقه للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، مشيرة إلى أن برشلونة يبحث عن حارس جديد، خاصة فى ظل مخاوف تأخر عودة أندريه تير شتيجن للمشاركة فى المباريات، عقب الخضوع للجراحة الأخيرة.

وأوضحت أن برشلونة يسعى للتعاقد مع حارس لديه خبرة وقدرات فنية جيدة بسعر منخفض، مضيفة أن النادى الكتالونى طلب معلومات عن باو لوبيز، حارس روما، الذى يمتلك عقدًا مع الذئاب حتى صيف 2024.

وأضافت أن روما لن يعترض على بيع لوبيز، لأن جوزيه مورينيو، مدرب الذئاب، طلب التعاقد مع مواطنه روى باتريسيو من وولفرهامبتون.

لوبيز، 26 سنة، يمتد تعاقده مع روما حتى صيف 2024، وهو الآن يخضع لعملية تعافى من جراحة أجراها فى كتفه على خلفية الإصابة التى لحقت به خلال خسارة فريقه من مانشستر يونايتد الإنجليزى فى نصف نهائى الدورى الأوروبى 6-2 فى نهاية إبريل الماضى مع توقعات وقتها بغيابه لمدة 3 أشهر عن الملاعب. وانتقل باو فى صيف 2019 إلى روما قادمًا من ريال بيتيس ليكون أغلى صفقة لحارس مرمى فى تاريخ نادى العاصمة الإيطالية. من ناحية أخرى، حسم الفرنسى أنطوان جريزمان موقفه من الرحيل عن النادى الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعيش نادى برشلونة أزمة اقتصادية صعبة، تضطره للتخلص من بعض لاعبيه لجلب أموال من أجل تسديد الديون الكتالونية التى وصلت إلى ما يقرب من المليار يورو.

وذكرت صحيفة «Futbol Espana» أن جريزمان ضمن اللاعبين الذين يستعد نادى برشلونة للاستماع إلى العروض المقدمة لهم فى الانتقالات الحالية، خاصة حال وصول عرض مُرضى يزيد على 70 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الفرنسى يُفضل الاستمرار مع برشلونة الموسم المقبل ولا يفكر فى الرحيل عن النادى الكتالونى مهما كان العرض المقدم للتعاقد معه، سواء ماليًا أو من نادٍ آخر كبير. من ناحية أخرى، توقع الكاميرونى صامويل إيتو، نجم برشلونة السابق، تجديد الأرجنتينى ليونيل ميسى عقده مع النادى الكتالونى، فى الفترة الجارية.

وقال إيتو، فى تصريحات لصحيفة «لاناسيونال» الأرجنتينية: «لا أستطيع أن أتخيل ليو بقميص آخر، برشلونة هو ناديه ووطنه وحبه الأول، لا أعتقد أن ميسى سيرحل».

وشدد: «أعتقد أن استمرار ميسى لن يكون بسبب المال، ليو هو برشلونة، يحب النادى كثيرًا، وبرشلونة هو ميسى أيضًا»، مضيفًا: «أعرف جيدًا أن الرئيس خوان لابورتا يعد له مشروعًا موثوقًا ومثيرًا للاهتمام، وسينتهى الأمر بتجديد ميسى العقد».