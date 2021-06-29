«المشاط» و«طلعت» يطلقان منصة التعاون المشترك لـ«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»

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أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، منصة التعاون التنسيقى المشترك، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأجل التنمية»، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسؤولى الوزارتين فضلا عن شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان القطاع المحورى خلال جائحة كورونا، حيث اعتمدت عليه كافة دول العالم لاستمرارية الأعمال والأنشطة، كما حقق نموًا وتطورًا ضخمًا خلال السنوات الماضية، لذلك عقدت وزارة التعاون الدولى لقاءً فى إطار منصة التعاون التنسيقى للترويج وعرض الإصلاحات الهيكلية والتطور الذى حدث فى القطاع على شركاء التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن المنصة تستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها الترويج للإصلاحات الهيكلية التى يتم تنفيذها فى القطاعات المختلفة، والجهود التنموية المبذولة فى قطاعات الدولة المختلفة، وفتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومناقشة فرص الشراكات المتاحة، وتحديد الأولويات التنموية للدولة.

وذكرت «المشاط» أن الدولة المصرية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مناحى التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تدعم دوره خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مشاركة شركاء التنمية فى هذه المنصات يتيح فرصة للتعرف عن قرب على ما يتم تنفيذه من إجراءات وإصلاحات وخطط تطوير فى مختلف القطاعات، وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

من ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مكونا أساسيا فى استراتيجيات التطوير فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية لإقامة شراكات بناءة من أجل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى تحقيق التنمية، مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتمحور خططها التنفيذية حول تطويع التكنولوجيات الرقمية لخدمة المواطن.

وأضاف وزير الاتصالات أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى، حيث تم حتى الآن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيد مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية.

وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لخلق كوادر رقمية متميزة، وأنه تم إطلاق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومستهدف بناء خمس مدارس أخرى لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية لمنح ماجستير مهنى متخصص لألف دارس سنويا.

وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، مؤكدا أن الوزارة تُشارك فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا لأربعة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وتطوير 906 مكاتب بريد وتزويدها بماكينة صراف آلى، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بألف محطة شبكة محمول تشاركية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا، منوها بأنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى إلى جانب الخدمات البريدية.

من ناحيته تناول المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، المشروعات المطروحة للاستثمار فى الشركة فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، موضحا خطة الشركة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة خدمات الإنترنت فى قرى مبادرة حياة كريمة، وكذلك خطة تنفيذ المشروع الخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل فى كافة أنحاء الجمهورية.

كما استعرض الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المشروعات التى تمثل الأولوية فى استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات والمستهدف تنفيذها فى مجال الصناعات المغذية للإلكترونيات مثل اللوحات والدوائر الإلكترونية المطبوعة بكافة أنواعها، والبطاريات الليثيوم فى جميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة، والدوائر الإلكترونية لمنتجات ومكونات الإضاءة الليد، بما يساهم فى سد حاجة السوق المحلية والإقليمية والعالمية وتقديم قيمة مضافة للمنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها عالميا.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى عقدت، خلال العام الماضى، عددًا من منصات التعاون التنسيقى المشترك فى قطاعات مختلفة منها النقل والزراعة وقطاع الأعمال العام، كما أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.