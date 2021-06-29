«مواد البناء» تطالب بإجراءات سريعة لدعم القطاع الخاص فى إعمار ليبيا

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أشادت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بنتائج اجتماع لجنة التعاون الإفريقى مع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار الليبى، سلامة الغويل، حيث تم التباحث حول مستقبل التعاون بين القطاع الخاص المصرى والليبى وفرص الصناعة المصرية فى إعادة إعمار ليبيا.

وقال المهندس هشام مدكور أبوالعز، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، عضو لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات، إن وزير الاقتصاد الليبى، سلامة الغويل، شرح خلال اللقاء رؤية القيادة الليبية لعملية إعمار ليبيا بالاعتماد على القطاع الخاص الوطنى فى تنفيذ المشروعات المختلفة من إنشاء المدن الصناعية والسكنية وعطاءات لمشروعات البنية التحتية بنظام حق الامتياز للقطاع الخاص B.O.T، وهو ما يضمن وجود جهة تمويلية للمشروعات بعيدًا عن الحكومة. وأضاف «مدكور» أن الوزير الليبى أبدى ترحيبه بمشاركة القطاع الخاص المصرى فى التنمية وإعادة الإعمار، ما يمثل فرصة ضخمة لكل الصناعات المصرية والقطاعات الاقتصادية فى تصدير السلع والخدمات خاصة فى صناعات مواد البناء والمقاولات والإنشاءات والمنتجات الغذائية. وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الطاقات الإنتاجية وإمكانيات مصر تؤهلها للمنافسة الدولية بقوة وسد احتياجات ليبيا ودول إعادة الإعمار ومختلف الأسواق التصديرية والمحلية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية والبنك المركزى الليبى على استعداد لتقديم كافة متطلبات تيسير عمل الشركات المصرية فى المشروعات الليبية كضمان ضد مخاطر الاستثمار والتجارة وفى وجود قطاع خاص يوفر التمويل اللازم لجميع مشروعات الدولة. وقال «مدكور»: «أناشد الدولة المصرية باتخاذ سياسات تشريعية وإجراءات سريعة لكل من شأنه دعم القطاع الخاص والشركات الوطنية فى تنمية وإعمار ليبيا وفى مقدمتها سرعة دعم الصادرات وتسيير خطوط طيران منتظمة ورخيصة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بتصاريح الدخول والتأشيرات وانتقال رجال الأعمال والبضائع».

وشدد على دعم تنافسية المنتج المصرى فى ظل ما تعانيه التجارة والصناعة فى العالم من ارتفاع أسعار الشحن البحرى والخامات وتكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أهمية استغلال الأسواق المجاورة، خاصةً ليبيا والسودان، للاستفادة من النقل البرى الأرخص بجانب دعم الصادرات وعمليات النقل، حيث إن ارتفاع التكاليف يؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات المصرية وبالتالى تراجع تنافسيتها فى ليبيا والأسواق التصديرية العامة لمصر.

ولفت إلى دور لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات فى العمل على فتح قنوات للتواصل مع الحكومة والجلوس مع مختلف الجهات المتخصصة بتنمية التجارة لبحث الحلول المقترحة للتغلب على تحديات التجارة والاستثمار فى إفريقيا والتى من أهمها النقل، بالإضافة إلى دور اللجنة فى حث الغرف الصناعية المختلفة لدراسة وبحث الفرص المتاحة للإنتاج والعمل من خلال تنظيم الرحلات الاستكشافية.