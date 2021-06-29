هل تدخل الحوافز والبدلات ضمن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟ اتحاد الصناعات يوضح

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قال نديم إلياس، رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات المصرية، إن فرض حد أدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة إيجابية لصالح العاملين في القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم أكثر من 12 مليون عامل.

وأضاف إلياس في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن القرار صدر بـ2400 جنيه حد أدني للأجور يتم تطبيقه بدء من يناير المقبل ويتم احتسابه على الأجر الشامل وفقا للتعريفات الواردة في قانون العمل، أي سيدخل في احتسابه كافة البدلات والحوافز وكل ما يتحصل عليه العامل من مكافآت.

ووفقا لبيان صادر عن اتحاد الصناعات المصري، أبدى الاتحاد ترحيبه بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي تم إقراره اليوم بشأن الحد الأدني للأجور.

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد أنه قد تم الاتفاق أن القيمة التي تحديدها كحد أدنى للأجور وهي ٢٤٠٠ جنيه والتي تم إقرارها يقصد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.

كما أوضح نديم إلياس أن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص والتي أقرها القرار الصادر اليوم بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بإقرار زيادة سنوية في بداية العام.

وأشار إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص يقرر تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، وأن نسبتها تزيد عن الـ 3% المقررة، مضيفا: فيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تقرر العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي قامت بإقرارها فهذا يعني أنها غير مطالبة بتطبيقها في شهر يوليو المقبل.

وتابع: بالنسبة للشركات التي نفذت العلاوة في شهر يناير بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور فستقوم تلك الشركات بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقى.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت في بيان اليوم أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022.

وقال القرار إنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.